Acht Tore wie der Rostocker FC III erzielten die Arminen zwar nicht, aber zwei bei zugleich „hinten zu null“ genügten.

UFC Arminia Rostock – SV Pastow II 2:0 (0:0)

René Röbke (Arminia): Ein weiterer verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit hatten wir uns noch schwer getan, aber eine engagiertere und zielstrebigere zweite Halbzeit sicherte uns die wichtigen drei Punkte.

Peter Steinbach (Pastow II): Wir hatten uns viel vorgenommen. Der UFC Arminia setzte uns sofort unter Druck. Wir hielten gut dagegen. Danach konnten wir dann das Spiel übernehmen und wir erspielten uns einige Chancen, aber irgendwie war das Tor heute für uns wie vernagelt. Zweite Halbzeit fingen wir wieder gut an und erspielten uns abermals Chancen, aber wie in der ersten Hälfte wollte der Ball einfach nicht ins Tor. Der UFC Arminia macht seine Sache besser, und durch zwei Abwehrfehler von uns lagen wir dann 0:2 hinten.

UFC Arminia: Kornell – Westendorff, Oberthür, Konietzka, Röbke (55. Güldner), Schramm, Bruhn, Mews, Raposo Inacio, Despot (70. Avolin), Merhof

Pastow II: Schindler – Rodert, Brenzel, Rode (80. Black), Meyer (75. Blum), Friedrich, Domenic Kendzorra, Frohberg, Sander, Max Alwardt (55. Plitt), Wahl

Tore: 1:0 Oberthür (55.), 2:0 Bruhn (68.)

FSV Krakow am See – SV Warnemünde II 1:4 (0:1)

Bendedikt Arendt (SV Warnemünde II): Riesenkompliment an die junge Truppe aus Krakow: Sie hat über 90 Minuten Fußball gespielt. Wir haben heute die Lehren aus den letzten drei Pleiten gezogen und nach einem harten Stück Arbeit letztlich verdient die drei Punkte mit ins Ostseebad genommen.

SV Warnemünde II: Göhner – Ramon Richter (46. Christopher Krüger), Wirth (80. Meikies), Kozak, Walter, Westphal, Jandt, Wölk, Jos Kleinpeter (83. Thies Kleinpeter), Nitsche (89. Schnaak), Schevtschuk

Tore: 0:1 Nitsche (22.), 0:2 Nitsche (50.), 0:3 Wölk (57.), 0:4 Nitsche (75.), 1:4 Dauber (90.)

Lesen Sie auch Vom 4. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Staffel II Der Rostocker FC III holt beim Laager SV II den dritten Saisonsieg

Rostocker FC III – SV Union Sanitz 03 8:3 (3:3)

Markus Schindler (RFC III): Dieses Spiel war Werbung für den Amateurfußball, wie wir ihn lieben. Zwei Mannschaften, die 105 Prozent für ihren Verein geben, manchmal auch über die Grenzen hinaus. Alle Zuschauer, die vor Ort waren, haben ein Kreisoberliga-Spiel gesehen, was alles hatte – elf Tore, drei Platzverweise, einen gehaltenen Elfmeter und zwei Teams, die bis zur letzten Minute alles für ihre Farben gaben. Ich bin froh, dass ich nach dieser Partie erst mal eine Woche in den Urlaub darf.

Maik Härting (Union): Wir erwischten einen sehr guten Start und gingen schnell in Führung. Ein verschossener Elfer und die anschließende gelb-rote Karte unseres Kapitäns machten das Spiel kaputt. Wir stellten den Gegner nicht mehr so zu wie am Anfang, und der RFC III kam zu seinen Toren. In der zweiten Halbzeit mussten wir verletzungsbeding die komplette Innenverteidigung wechseln, was zur Destabilisierung beitrug. Folglich kamen einige Tore für die Platzherren dazu. Auch wenn wir noch einige sehr gute Möglichkeiten hatten, konnten wir das Spiel nicht mehr drehen. Eigentlich war es ein Duell, das beide Mannschaften hätten gewinnen können, aber die vielen Wechsel, die Unparteiischen und wir selbst brachten die Gastgeber zu den drei Punkten.

Rostocker FC III: Dworaczek – Dietrich, Lübbe, Lüders (46. Wendt), Timmermann (28. Zamanzade-Thamrin), Florian Schwarz, Kasch (80. Kofler), Nguyen (61. Ladwig), Völschow, Mussweiler (80. Rewoldt), Otto

Union: Heinze – Derik Bahr, Eisenmenger, Zimmermann (61. Even-Timothy Ihrke), Mario Lange (67. Hardtke), Mottschall, Esch, Haß, Sasha Schwarz, Zirnsak (53. Hähnel), Olschewski

Tore: 0:1 Sasha Schwarz (6.), 0:2 Mottschall (8.), 1:2 Florian Schwarz (14.), 2:2 Florian Schwarz (35.), 3:2 Mussweiler (44.), 3:3 Derik Bahr (45.+3), 4:3 Florian Schwarz (53.), 5:3 Mussweiler (73.), 6:3 Dietrich (78.), 7:3 Ladwig (80.), 8:3 Kofler (90.+2)

Rote Karte: 90.+1 Tobias Mottschall (Union) wegen Notbremse

Gelb-Rot: 69. Felix Otto (Rostocker FC III) und 43. Sasha Schwarz (Union) jeweils wegen wiederholten Foulspiels

Sonstiges: RFC-III-Keeper Marco Dworaczek hält einen Foulelfmeter von Sasha Schwarz (12.)

TSV Einheit Tessin – LSG Lüssow 0:1 (0:0)

Nils Osten (Tessin): In einem schweren Spiel war unsere Einheit ideenlos. Ein Eckball der Lüssower entschied die Partie für die Gäste.

Tessin: Florian Siegert – Engelbrecht, Jahnke, Rex, Diesing (46. Dominik), Rath (88. Schumacher), Reichl (79. Karl Kayser), Lück, Kalle Kayser (62. Ehlert), Dethloff (79. Strauß), Bülow

Tor: 0:1 Hammermann (69.)

SV Jördenstorf – SV 47 Rövershagen 4:0 (0:0)

Tom Bergunde (Rövershagen): Wir lieferten in Halbzeit zwei eine katastrophale Leistung ab und verloren somit verdient.

Rövershagen: Arndt – Portwich, Karmann (52. Gerlach), Leßmann (69. Osman), Bethge, Novke, Bergunde, Harder, Zelaya, Peric, Hentschel

Tore: 1:0 Balz (53.), 2:0 Marin Euceda (57.), 3:0 Balz (64.), 4:0 Peters

Laager SV 03 II – Sukower SV 1:6 (1:4)

Laage II: Bieck – Christian Schmeichel, Norman Müller, Krause, Beutel, Karsten Klein, Meinke, Ronny Klein (58. Ruynat), Nick Schmeichel (46. Oskar Schulze-Harling), Deffge, Friedrich Schulze-Harling

Tore: 0:1 Marcus Ode (6.), 0:2 Bosmann (9.), 0:3 Schmeichel (13./Eigentor), 1:3 Meinke (15.), 1:4 Aßmus (21.), 1:5 Marcus Ode (79.), 1:6 Sven Krüger (83.)

Gnoiener SV – SV Eintracht Groß Wokern 3:2 (0:1)

Tore: 0:1 Zeiter (13.), 1:1 Wickboldt (80./Elfmeter), 2:1 Peter (84.), 2:2 Stach (85.), 3:2 Bolduan (90.+4)