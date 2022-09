Über eine kompakte Abwehr will die A-Jugend des HC Empor Rostock – hier mit Alexander Schütze (2. v. l.) und Moritz Schnurpel (rechts) – beim MTV Lübeck zum Erfolg kommen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Handball in und um Rostock A-Jugend des HC Empor Rostock im Ostseeduell gefordert Von Bernd-Dieter Herold | 17.09.2022, 05:00 Uhr

Der Saisonstart war erfolgreich. Nun will die A-Jugend des Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock nachlegen und strebt beim MTV Lübeck den zweiten Bundesliga-Sieg in Folge an. Wie das gelingen soll.