Felix Dojahn (rechts/hier auf einer Archivaufnahme im Duell mit dem inzwischen in der Verbandsliga spielenden Felix Engert vom Doberaner FC) erzielte am Sonnabend für den SV Hafen per Fallrückzieher den 2:2-Endstand beim FC Mecklenburg Schwerin II.

Foto: Georg Scharnweber