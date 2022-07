Tim Schmitt (links) sorgte mit der zweiten Mannschaft der Rostocker Robben am Sonntag für die große Überraschung: Die Ostseestädter besiegten Real Münster mit 4:2. FOTO: Bavaria Beach Bazis up-down up-down Deutsche Beachsoccer-Bundesliga 2022 Strandfußballer der Rostocker Robben II bezwingen Top-Favoriten Von Tommy Bastian | 10.07.2022, 18:22 Uhr

Während die erste Mannschaft der Rostocker Robben in München ihrer Favoritenrolle gerecht wurde, erlebte das zweite Team ein Auf und Ab der Gefühle. Nach zwei Niederlagen am Sonnabend ließ es am Sonntag aufhorchen.