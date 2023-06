Einige Damen von Empor/Grün-Rot Wittenberge (hinter dem Netz) sind sicher auch beim 30. Volleyballsommer am Start. Archivfoto: Torsten Gottschalk up-down up-down 58 Teams schmettern um Pokale Wittenberger Volleyballsommer feiert Jubiläumsausgabe Von Torsten Gottschalk | 14.06.2023, 12:44 Uhr

Am kommenden Wochenende (17./18. Juni) lädt der SV Empor/Grün-Rot Wittenberge zum 30. Volleyballsommer in das Ernst-Thälmann-Stadion. In den fünf Kategorien spielen 58 Teams an zwei Tagen um den Sieg beim großen Freiluftturnier.