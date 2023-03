Fabrice Krüger (oben), hier in einem früheren Kampf, eilt in diesem Jahr von Sieg zu Sieg. Foto: Kepernik up-down up-down Mitteldeutsche Meisterschaft Wittenberger Ringer Fabrice Krüger holt A-Jugend-Titel Von Alicia Speck | 23.03.2023, 14:53 Uhr

Nächster Erfolg für Ringer Fabrice Krüger vom ESV Wittenberge: Der an der Sportschule in Frankfurt/Oder trainierende Prignitzer gewann bei den Mitteldeutschen Meisterschaften den A-Jugend-Titel in der Gewichtsklasse bis 71 kg.