Auf die Handballer des PHC Wittenberge wartet in der Landesliga Nord am Samstag erneut ein Heimspiel. Symbolfoto: dpa up-down up-down Handball-Landesliga Nord Wittenberger Handballer peilen gegen Bernauer Bären II Heimsieg an Von Torsten Gottschalk | 23.03.2023, 17:04 Uhr

Mit dem vorletzten Heimspiel starten die Handballer des PHC Wittenberge am Samstag (25. März) gegen den HSV Bernauer Bären II in die Endphase der Saison in der Landesliga Nord.