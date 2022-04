Fußball-Kreisliga West Wittenberge/Breese II nach Putlitzer Patzer wieder vorn Von Torten Gottschalk | 11.04.2022, 14:44 Uhr

Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga West musste sich Putlitz in Heiligengrabe mit einem Unentschieden zufriedengeben. Den Patzer nutzte Wittenberge/Breese II und setzte sich mit dem Auswärtssieg in Gülitz wieder an die Tabellenspitze.