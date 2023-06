Im Sinne des bedeutendsten Sohns des Ortes, Friedrich Ludwig Jahn, geht auf dem Sportplatz in Lanz sportlich zu. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Familiensportfest in Lanz Wettkämpfe und Aktivitäten zu Ehren von Turnvater Jahn Von Torsten Gottschalk | 29.06.2023, 15:00 Uhr

Neuer Name, neuer Termin, neues Konzept: Die Organisatoren um den SV Jahn Lanz und den Kreissportbund Prignitz haben sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Gedanken zum Sportfest in Lanz gemacht.