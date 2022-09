Am 3. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Prignitz/Ruppin lief es nicht rund für die Prignitzer Teams. Symbolfoto: Torsten Gottschalk up-down up-down Fußball-Kreisoberliga Weisen und Meyenburg kassieren unnötige Heimniederlagen Von Torsten Gottschalk | 12.09.2022, 16:59 Uhr

Blumenthal/Grabow verteidigte am 3. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Prignitz/Ruppin durch das 3:1 beim Meyenburger SV seine Tabellenführung. Groß Pankow kassierte in Zaatzke in der Nachspielzeit noch den Ausgleich.