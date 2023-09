Fußball-Landesklasse-Duell Gelingt Pritzwalk im Prignitz-Derby gegen Perleberg die Pokalrevanche? Von Torsten Gottschalk | 14.09.2023, 16:42 Uhr Auf packende Zweikämpfe, wie hier im Pokalfinale zwischen Perlebergs Franz Arndt (r.) und FHV-Kapitän Hannes Dura, können sich die Fans beim Prignitz-Derby freuen. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down

Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse West kommt es am Samstag (16. September/14 Uhr) in der Pritzwalker Dinnebier-Arena zum zweiten Prignitz-Derby der Saison. Beide Teams zeigen Respekt voneinander.