48 Teams schmettern um Sieg Volleyballsommer in Wittenberge kehrt auf Turnierbühne zurück

Nach zweijähriger Pause lädt der SV Empor/Grün-Rot Wittenberge zum 29 Volleyballsommer in das Ernst Thälmann-Stadion. In den sechs Kategorien spielen 48 Teams an zwei Tagen um den Sieg beim großen Freiluftturnier