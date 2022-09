Wittenberge/Breese II drehte gegen Maulbeerwalde in der Nachspielzeit noch das Spiel. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Fußball-Kreisliga West Veritas II übernimmt nach Torefestival die Tabellenspitze Von Torsten Gottschalk | 12.09.2022, 14:13 Uhr

In der Fußball-Kreisliga West setzte sich Wittenberge/ Breese II am 3. Spieltag nach einem spektakulären Heimsieg gegen Maulbeerwalde an die Tabellenspitze. Garz-Hoppenrade rettete in Bad Wilsnack noch einen Punkt.