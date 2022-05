FOTO: Fußballkreis Prignitz-Ruppin Finale im Oberen Kreispokal Veritas-Fußballer wollen nach 35 Jahren wieder einen Pott Von Oliver Knoll | 24.05.2022, 16:58 Uhr

Auf dem Sportplatz am Schloss in Demerthin ermitteln am Donnerstag um 13 Uhr der SV Blumenthal/Grabow und der FSV Veritas Wittenberge/Breese den Sieger im Oberen Kreispokal von Prignitz-Ruppin.