Auch die Vereinsvorsitzende Anke Arndt (l.) ließ beim Bogenschießen die Pfeile fliegen. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Sport- und Förderverein Nordprignitz Verein aus Groß Warnow feiert Jubiläum auf die sportliche Art Von Torsten Gottschalk | 16.07.2023, 14:06 Uhr

Sein 30-jähriges Bestehen feierte der Sport- und Förderverein (SFV) Nordprignitz am Samstag und präsentierte an und in der Sporthalle in Groß Warnow die Vielfalt seiner Angebote.