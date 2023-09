Fußball-Kreisoberliga Vier Tore von Pepe Drzymalski lassen Eiche 05 Weisen jubeln Von Oliver Knoll | 25.09.2023, 12:54 Uhr

Einige Mannschaften in der Fußball-Kreisoberliga von Prignitz-Ruppin kommen langsam so richtig in Schwung. Das zeigte der 4. Spieltag. Der neue Tabellenführer und einer seiner Verfolger präsentieren sich torhungrig.