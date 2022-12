Kurz vor dem Weihnachtsfest gehörte die Wittenberger OSZ-Halle noch einmal den Tischtennisspielern. Das 23. Heinz-Günther-Gedächtnisturnier des Eisenbahnersportvereins (ESV) Wittenberge lockte 85 Teilnehmer an. Foto: imago images up-down up-down 23. Heinz-Günther-Turnier Wittenberger Tischtennissportler zeigen sich als gute Gastgeber Von Oliver Knoll | 19.12.2022, 16:58 Uhr

Das 23. Heinz-Günther-Gedächtnisturnier des Eisenbahnersportvereins (ESV) Wittenberge zog 85 Tischtennissportler an. Der Sieg in der allgemeinen Klasse ging an den Potsdamer Keanu Härtig.