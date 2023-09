Mixed-Volleyball-Kreisliga Teams aus Pritzwalk und Wittenberge starten mit Siegen in die Saison Von Reiner Schwarz | 19.09.2023, 17:26 Uhr Die Prignitzer Mixed-Volleyball-Kreisliga startete mit Favoritensiegen. Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down

In der Prignitzer Mixed-Volleyball-Kreisliga feierten die TPBS Pritzwalk und Empor/Grün-Rot Wittenberge beim Auftakt in die neue Punktspielserie klare Siege. Mehr Mühe hatte der VfV 68 Pritzwalk in Perleberg.