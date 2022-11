Foto: Torsten Gottschalk Prignitzer mit Heimniederlage Fußballer von Veritas Wittenberge/Breese weiter auf Talfahrt Von Oliver Knoll | 06.11.2022, 16:32 Uhr

Die Fußballer von Veritas Wittenberge/Breese haben in der Landesklasse im vierten Spiel in Folge nicht gewonnen. Gegen den Teltower FV gab es - trotz gar nicht mal so schlechter Leistung - eine 1:2 (0:1)-Niederlage.