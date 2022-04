FOTO: Oliver Knoll Einheit unterliegt Velten Schwarze Serie der Perleberger Fußballer hält an Von Oliver Knoll | 17.04.2022, 14:18 Uhr

Die Fußballer des SSV Einheit Perleberg kassierten mit dem 1:2 (0:0) gegen den SC Oberhavel Velten in der Landesliga Nord die achte Niederlage in Folge. Die Chance auf den Klassenerhalt rückt in immer weitere Ferne.