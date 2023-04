Auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Putlitz findet am Wochenende ein Fahrertag für Ein- und Zweispänner statt Foto: fgsh up-down up-down Trainingstag und Prüfungen Reit- und Fahrverein Putlitz veranstaltet Fahrsport-Wochenende Von Oliver Knoll | 12.04.2023, 17:19 Uhr

Auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins (RFV) Putlitz dreht sich am Wochenende alles um den Fahrsport. Dem Trainingstag am Samstag folgt am Sonntag ein Fahrertag für Ein- und Zweispänner mit vier Prüfungen statt.