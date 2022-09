Handball-Bundesliga Foto: dpa up-down up-down Anwurf und Zeitspiel Prignitzer Handballer sehen Regeländerungen positiv Von Oliver Knoll | 02.09.2022, 13:09 Uhr

Einige der Prignitzer Handballmannschaften starten am Wochenende in die Punktspiele der Saison 2022/23. Dabei gilt es für sie, sich an die Regeländerungen beim Anwurf oder dem Zeitspiel (Passives Spiel) zu gewöhnen-