Insgesamt 25 Prüfungen Reitturnier in Putlitz lockt mit Sport, Spaß und Titelkampf Von Oliver Knoll | 07.07.2022, 13:57 Uhr

Der RFV Putlitz veranstaltet sein 23. Reit-und Fahrturnier. In insgesamt 25 Prüfungen in Dressur, Springen und Fahren werden am Samstag und Sonntag die Sieger ermittelt. Es geht dabei auch um die Kreismeisterschaft