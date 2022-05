FOTO: IDM_Dino Eisele Motorrad-Meisterschaft Prignitzer Honda-Team startet mit neuen Fahrern in die Saison Von Oliver Knoll | 04.05.2022, 15:21 Uhr

Die Internationale Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) startet am Wochenende auf dem Lausitzring in die neue Saison. In der Superbike-Klasse schickt das Wittenberger Holzhauer-Team zwei Honda-Fahrer ins Rennen: Luca Grünwald und Paul Fröde.