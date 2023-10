Volleyball-Landesklasse Nord BB Prignitz Volleys ärgern Spitzenreiter VC Angermünde Von Torsten Gottschalk | 16.10.2023, 17:55 Uhr

Die Prignitz Volleys haben bei ihren Auswärtsspielen in der Landesklasse Nord in Angermünde mit dünnem Kader erneut vier Punkte geholt. In der Tabelle bleiben die Prignitzer damit auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen.