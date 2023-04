Der Rolandlauf in Perleberg eröffnet den Prignitz-Cup 2023. In sieben Veranstaltungen der Lauf-Serie geht es um Zeiten, Punkte und Pokale. Foto: imago sportfotodienst up-down up-down Von Perleberg bis Bad Wilsnack Läufe um den Prignitz-Cup gewinnen weiter an Attraktivität Von Oliver Knoll | 14.04.2023, 12:59 Uhr

Mit dem Rolandlauf in Perleberg beginnt am 13. Mai der Prignitz-Cup 2023. Die Serie umfasst wieder sieben Veranstaltungen in der Prignitz sowie Ostprignitz-Ruppin und soll sportlich weiter aufgewertet werden.