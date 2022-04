Torhüter Cezar-Cosmin Cosoi steht am Samstag wieder im Perleberger Tor. FOTO: Torsten Gottschalk Handball auf Landesebene Perleberger streben einen Heimsieg unter ukrainischer Flagge an Von Torten Gottschalk | 07.04.2022, 15:39 Uhr

Einen Heimsieg gegen den 1. SV Eberswalde II und möglichst große Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge streben die Landesliga-Handballer vom SV Blau-Weiß Perleberg am Samstag in der heimischen Rolandhalle an.