Handball-Landesliga Nord Perleberger festigen mit Heimsieg Rang drei Von Torten Gottschalk | 10.04.2022, 17:16 Uhr

Die Handballer vom SV Blau-Weiß Perleberg haben sich in der Landesliga Nord für die jüngste Auswärtspleite in Milow (19:28) rehabilitiert. Mit dem klaren 37:30-Heimerfolg gegen den 1. SV Eberswalde II festigten die Rolandstädter Platz drei in der Tabelle.