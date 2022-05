Kopfballduell zwischen Perlebergs Stefan Fliege (r.) und Philip Awe. Am Ende feierte Veritas II einen klaren Derbysieg. FOTO: Torsten Gottschalk Fußball-Kreisliga West 40 Tore - Offensivkräfte präsentieren sich in Torlaune Von Torsten Gottschalk | 09.05.2022, 15:15 Uhr

In der Fußball-Kreisliga West zeigten sich die Offensivkräfte am 22. Spieltag von ihrer besten Seite. In den sechs Spielen fielen insgesamt 40 Tore. Karstädt und Veritas II feierten Derbysiege.