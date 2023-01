Gleich drei Hallenturniere für den Fußball-Nachwuchs präsentiert der Boxsportverein (BSV) Veritas Wittenberge am Wochenende bei seinem 2. Knock-Out-Turnier. Symbolfoto: imago sportfotodienst up-down up-down Hallenturnier um Knock-Out-Cup Kleine Bambini-Kicker stehen in Wittenberge vor großem Auftritt Von Oliver Knoll | 26.01.2023, 16:06 Uhr

Die Fußballabteilung des Boxsportvereins (BSV) Veritas Wittenberge veranstaltet am Wochenende den 2. Knock-Out-Cup. In drei Altersklassen spielen insgesamt 24 Nachwuchsteams in der OSZ-Halle um den Sieg.