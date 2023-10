Lauf-Serie in der Prignitz Teilnehmerrekord der Moormeile in Bad Wilsnack wackelt erneut Von Oliver Knoll | 11.10.2023, 14:18 Uhr Der Lauf-Nachwuchs hat die Prignitzer Moormeile längst für sich entdeckt. Insgesamt 164 Starter unter 18 Jahren gingen im vergangenen Jahr in Bad Wilsnack an den Start. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down

Die Prignitzer Moormeile in Bad Wilsnack ist ein Höhepunkt zum Abschluss der Laufsaison. Die besondere Atmosphäre und die Strecken locken die Sportler an. Lesen Sie alles rund um das Laufereignis in der Kurstadt