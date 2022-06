FOTO: Oliver Knoll Landesmeister der Senioren Champion unter Rentnern: Perleberger ist der beste Diskuswerfer Von Oliver Knoll | 03.06.2022, 12:37 Uhr

Wolfgang Schuster vom SSV Einheit Perleberg ist der erfolgreichste Prignitzer Leichtathlet in den Seniorenklassen. Bei den Landestitelkämpfen in Jüterbog gewann er jetzt in AK 80 die Goldmedaille im Diskuswurf