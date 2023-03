In Fußball-Kreisoberliga Prignitz-Ruppin mussten die Spitzenteams am Wochenende Punktverluste hinnehmen. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Fußball-Kreisoberliga Prignitz Meyenburg siegt überraschend beim Tabellenzweiten Zernitz Von Torsten Gottschalk | 27.03.2023, 14:45 Uhr

In der Fußball-Kreisoberliga standen am Sonntag vier Begegnungen auf dem Programm. Dabei überraschte Meyenburg mit dem Sieg in Zernitz. Putlitz erkämpfte sich bei Spitzenreiter Blumenthal/Grabow ein Remis.