Foto: Torsten Gottschalk In Bestform präsentiert Medaillenregen für Prignitzer Leichtathleten bei Landestitelkämpfen Von Patrizia Lange | 04.07.2023, 12:15 Uhr

In Topform präsentierte sich der Prignitzer Leichtathletik-Nachwuchs bei den Landesmeisterschaften. Neben den älteren und in Berlin startenden Jahrgängen regnete es auch für die Jüngeren in Brandenburg Medaillen.