Kreisfinale mit 300 Aktiven Leichtathletik-Schüler aus Perleberg und Wittenberge dominieren Von Oliver Knoll | 22.09.2023, 14:06 Uhr Auch die Staffeln sammelten beim Leichtathletik-Kreisfinale im Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia in Wittenberge Punkte für ihre Schulen Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down

Mit dem Kreisfinale in der Leichtathletik starteten die Prignitz-Schulen in das Wettkampfjahr von Jugend trainiert für Olympia. Eine Schule kehrte in den Wettbewerb zurück und es gab viele Teilnehmer im Grundschulbereich