Letzten Wunsch erfüllt Krebskranker Perleberger fiebert im Stadion mit den Eisernen mit Von Torsten Gottschalk | 13.10.2023, 17:34 Uhr Für den krebskranken Markus aus Perleberg ging mit dem Stadionbesuch ein Traum in Erfüllung. Foto: Stephan Michelis up-down up-down

Für einen schwer an Krebs erkranken Perleberger ging kürzlich ein Wunsch in Erfüllung. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ermöglichte dem 60-Jährigen einen Besuch im Stadion An der Alten Försterei.