An den Spieltagen drei und vier traten 25 Duos an die Netze der Anlage am Friedensteich in Wittenberge. Symbolfoto: imago up-down up-down Beachvolleyball-Rangliste Kohls/Greve übernehmen nach Tagessieg die Gesamtführung Von Reiner Schwarz | 13.06.2023, 15:50 Uhr

Die Beachvolleyball-Rangliste in der Prignitz hat bei den Herren ein neues Führungsduo. An den Spieltagen drei und vier traten 25 Duos an die Netze der Anlage am Friedensteich in Wittenberge.