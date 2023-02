Die Bundesligakegler des SVL Seedorf absolvieren am Wochenende zwei Heimspiele. Darunter das Brandenburg-Derby gegen den SV Fehrbellin. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Prignitzer mit Heimspielen Kegler des SVL Seedorf wollen Punkte für Klassenerhalt sammeln Von Torsten Gottschalk | 23.02.2023, 15:29 Uhr

Zwei Heimspiele stehen für die Bundesliga-Kegler des SVL Seedorf an diesem Wochenende an. In den Partien gegen Fehrbellin und Stavenhagen ist es das Ziel, das Punktekonto für den Klassenerhalt aufzustocken.