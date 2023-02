Insgesamt 20 Kandidaten standen bei der Prignitzer Sportlerumfrage 2022 zur Auswahl. Jetzt stehen die Sieger fest. Foto: Denny Schröter up-down up-down Sieg in zwei Kategorien Kegler räumen bei Prignitzer Sportwahl kräftig ab Von Oliver Knoll | 23.02.2023, 19:18 Uhr

Überraschung bei der Umfrage nach den Sportlern des Jahres in der Prignitz. In zwei Kategorien holten Kegler der SpG Prignitz die meisten Stimmen. Der Sieg in den weiteren beiden Kategorien ging an Leichtathleten.