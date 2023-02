Für den PHC Wittenberge ist die Partie gegen Oranienburg III ein regelrechter Kaltstart. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Handball-Landesliga Kaltstart für Wittenberger Handballer gegen Oranienburg III Von Torsten Gottschalk | 16.02.2023, 15:57 Uhr

Wie haben die Handballer des PHC Wittenberge die elfwöchige (!) Punktspielpause in der Landesliga Nord verkraftet? Eine Antwort darauf gibt es am Samstag ab 17 Uhr in der OSZ-Halle Wittenberge.