Workshop mit Influencer-Star „Qualle" begeistert junge Fußballer in Perleberg für Schiri-Amt Von Oliver Knoll | 06.10.2023, 13:22 Uhr Internet-Schiedsrichter Pascal Martin brachte dem Fußball-Nachwuchs beim ausgebuchten Workshop in Perleberg das Amt eines Unparteiischen und den respektvollen Umgang mit Referees näher. Foto: Ulf Liebmann

Die Zahl der Fußball-Schiedsrichter in Deutschland ist rückläufig. Ein in den sozialen Medien bekannter junger Unparteiischer will das ändern. Wie, das demonstrierte er dem Nachwuchs bei einem Workshop in Perleberg.