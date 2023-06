Die Rennstrecke im tschechischen Most ist die dritte Station der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft. In der Superbike-Klasse planen Honda-Fahrer Florian Alt und das Holzhauer-Team aus Wittenberge den nächsten Streich Foto: Dino Eisele/idm up-down up-down Deutsche Motorradmeisterschaft Honda-Team Holzhauer aus Wittenberge greift erneut nach Sieg Von Oliver Knoll | 22.06.2023, 12:14 Uhr

Nach dem erfolgreichen Saisonstart in der IDM rechnen sich Honda-Fahrer Florian Alt und das Holzhauer Racing Promotion Team aus Wittenberge in der Superbike-Klasse auch beim Lauf in Most gute Chancen aus.