Handball-Landesliga Nord PHC Wittenberge und Blau-Weiß Perleberg plagen Personalprobleme Von Oliver Knoll | 01.12.2022, 15:17 Uhr

Handball-Landesligist PHC Wittenberge will gegen den 1. SV Eberswalde II seinen guten Lauf fortsetzen. Liga-Rivale Blau-Weiß Perleberg startet beim Oranienburger HC III in eine Serie von drei Auswärtspartien in Folge.