Fußball-Kreisoberliga Prignitz Groß Pankow wieder zurück an der Tabellenspitze Von Torten Gottschalk | 11.04.2022, 15:12 Uhr

Mit einem deutlichen 5:0-Sieg in Kyritz hat sich Groß Pankow in der Fußball-Kreisoberliga zurück an die Tabellenspitze geschossen. Die Rot-Weißen profitierten dabei von der 1:2-Pleite des Meyenburger SV in Fehrbellin.