Von Torsten Gottschalk | 03.04.2023, 14:18 Uhr

In der Fußball-Kreisliga West hat es am 13. Spieltag einige Überraschungen gegeben. So kassierte das Spitzenduo SV Garz-Hoppenrade und SC Hertha Karstädt jeweils seine zweite Saisonniederlage.