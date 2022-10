Veritas Wittenberge/Breese will am Samstag im Heimspiel gegen Lok Potsdam den zweiten Saisonsieg holen. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Fußball-Landesklasse Wittenberger Elf steht im Heimspiel schon etwas unter Druck Von Oliver Knoll | 06.10.2022, 15:54 Uhr

Das Prignitz-Trio in der Fußball-Landesklasse West steht an diesem Spieltag vor richtungsweisenden Partien. Veritas Wittenberge/Breese und der Pritzwalker FHV treten zu Hause an, Einheit Perleberg reist zum Spitzenreiter