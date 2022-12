1. FC Köln 1. FC Köln, Training, Torwinkel, Symbolbild, 29.03.2022, Bild: *** 1 FC Cologne 1 FC Cologne, training, goal angle, symbol image, 29 03 2022, image Foto: www.imago-images.de up-down up-down Der Kreisoberliga-Spieltag Fußballer von Eiche 05 Weisen bestehen im Verfolgerduell Von Oliver Knoll | 05.12.2022, 12:24 Uhr

Das Verfolgerduell in der Fußball-Kreisoberliga hatte es in sich. Vier Tore, zwei Platzverweise und keinen Sieger. Der Zernitzer SV und Eiche 05 Weisen trennten sich 2:2. Der Putlitzer SV siegte 3:2 in Groß Pankow.