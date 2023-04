Im Oberen Fußball-Kreispokal von Prignitz-Ruppin stehen am Ostersamstag die Halbfinalspiele auf dem Programm. Foto: Fußballkreis Prignitz-Ruppin up-down up-down Fußball-Kreispokal Prignitz Eiche 05 Weisen und Einheit Perleberg wollen ins Finale Von Torsten Gottschalk | 06.04.2023, 15:04 Uhr

Im Fußballkreis Prignitz-Ruppin (FKPR) geht es am Samstag um 14 Uhr im Oberen Kreispokal um den Einzug in das Endspiel. In den beiden Partien der Vorschlussrunde heißt es Kreisoberliga gegen Landesklasse.