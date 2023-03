Themenbild - Hallenfussball, Jugendfussball, Hallenturnier, Futsal Zweikaempfe beim Hallenturnier, Futsal EP_dfgIndoor football Youth football Indoor tournament Futsal Duels the Indoor tournament Futsal Foto: imago sportfotodienst up-down up-down Fußballtage des SSV Einheit 26 Nachwuchs-Teams begeistern in Perleberger Rolandhalle Von Ulf Liebmann | 01.03.2023, 15:41 Uhr

Insgesamt 207 Tore erzielten 26 Nachwuchsteams in vier Altersklassen bei den 15. Fußballtagen des SSV Einheit Perleberg in der Rolandhalle. In zwei der vier Turniere blieb der Siegerpokal in der Prignitz.