Weisen um Kapitän Benjamin Schulz (r.) und Putlitz haben am Wochenende Heimspiele zu bestreiten. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Fußball-Kreisoberliga Weisen empfängt Stahl Wittstock zum Verfolgerduell Von Torsten Gottschalk | 02.06.2023, 13:24 Uhr

In der Fußball-Kreisoberliga Prignitz-Ruppin will Weisen am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen Stahl Wittstock Tabellenplatz zwei verteidigen. Auch Putlitz, Meyenburg und Groß Pankow sind im Einsatz.